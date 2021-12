Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Chinei la Washington a calificat luni anuntul SUA de boicotare diplomatica a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing drept o ''manipulare politica'' care nu ar avea niciun fel de impact asupra organizarii cu succes a competitiei sportive. Ulterior, ministerul de externe de…

- Statele Unite ale Americii au anunțat un boicot diplomatic asupra Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, din 2022. Jocurile Olimpice de iarna din 2022 vor fi organizate la Beijing, China, in perioada 4 februarie - 20 februarie. Administrația Biden a transmis astazi, printr-un comunicat de presa,…

- China avertizeaza Statele Unite cu privire la solititarile unor politicieni pentru boicotarea diplomatica a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing. Autoritațile comuniste spun ca vor lua contramasuri...

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca ”are in vedere” un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ‘‘Aceasta este ceva ce avem in vedere”, a declarat presedintele…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca ''are in vedere'' un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ''Aceasta este ceva ce avem in vedere'', a…

- Un aviz afisat pe site-ul Ministerului chinez al Comertului luni seara indemna ”gospodariile sa stocheze o anumita cantitate de produse de prima necesitate, pentru a face fata nevoilor zilnice si cazurilor de urgenta”. Acest aviz nu precizeaza motivul acestui apel si nici daca tara este amenintata de…

- Cu patru luni ramase pana la startul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, componentele lotului olimpic feminin de bob al Romaniei au incheiat pregatirile din China, unde au luat contact cu „partia-dragon”, alaturi de celelalte echipaje cu care se vor bate pentru medalii. In ultima parte a stagiului…

- ​Maratonul de la Wuhan (China), care urma sa aiba loc duminica, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile înainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP.Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu…