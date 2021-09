China, confruntată cu o criză de curent. Mai multe fabrici, inclusiv furnizori ai Apple și Tesla, au oprit producția Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme, semn al impactului economic al acestei situatii, transmite Reuters. Aceasta criza a energiei este provocata de livrarile insuficiente de carbune, inasprirea standardelor referitoare la emisii si cererea puternica din partea producatorilor industriali, care au urcat preturile carbunelui la niveluri record si au dus la reducerea utilizarii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

