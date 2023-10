Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial egiptean de informații spune ca Egiptul, care servește adesea ca mediator intre Israel și Hamas, a vorbit in mod repetat cu israelienii despre „ceva mare”, fara a detalia, noteaza The Times of Israel.El spune ca oficialii israelieni s-au concentrat pe Cisiordania și au minimizat amenințarea…

- Inca 400 de romani s-au intors, luni dimineața, din Israel. Guvernul a trimis mai multe curse aviatice la Tel Aviv iar o alta aeronava a mers la Amman sa-i aduca pe romanii care au fugit din Israel in Iordania. Roman repatriat : „Daca nu era apelul de la ambasada, am fi ramas acolo”. „Am fost sunat…

- Razboiul pe care gruparea terorista Hamas l-a declarat statului Israel, printr-un val de atacuri fara precedent, pare sa nu cunoasca granițe. Surse din serviciile secrete... The post Rapoartele SRI arata ca fanaticii Hamas se radicalizeaza pana și la București! Adept al gruparii, expulzat appeared first…

- Un grup de pelerini din Romania, din județul Maramureș și din Gherla, se afla intr-un pelerinaj in Israel, țara in care sambata dimineața s-a declanșat razboiul cu mișcarea Hamas. Agenția Pelerinul Creștin a Episcopiei Maramureșului și Satmarului a organizat intre 1-8 octombrie un pelerinaj in Israel.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata ca in jur de 800-900 de romani se afla in Israel, multi dintre acestia fiind turisti, si ca se cauta solutii pentru aducerea acestora in tara a celor care vor sa revina in tara rapid, lucru care va fi posibil in curand. Șeful statului a declarat ca din…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproximativ 800 de romani, pelerini, se afla in prezent in Israel, in care s-a decretat stare de razboi, dupa atacul Hamas. Citește și: Surprinși de razboi, Minzina și delegația de argeșeni au plecat din Israel puțin inainte de inchiderea granițelor „Sunt…

- Guvernul chinez vrea sa iși asume un „rol de mediator” in criza politica din Niger, a declarat ambasadorul Chinei in aceasta tara, Jiang Feng, intr-un interviu la postul national de televiziune, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Guvernul chinez va promova discuții de pace pentru a rezolva conflictele și problemele internaționale, inclusiv criza din Ucraina, a declarat marți ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, prezent la Moscova la o „conferința privind securitatea internaționala”, relateaza TASS.„Ramanem angajați sa…