China, comenzi record pentru nave transportatoare de GNL. Giganții energetici ai Beijingului vor să domine flota globală China face progrese rapide pe piața navelor transportatoare de gaz natural lichefiat (GNL), in timp ce armatorii locali și straini se indreapta catre constructorii sai de nave specializate, deoarece șantierele de construcții navale din Coreea de Sud sunt complet rezervate. Trei șantiere navale chinezești – dintre care doar unul are experiența in construcția de […] The post China, comenzi record pentru nave transportatoare de GNL. Giganții energetici ai Beijingului vor sa domine flota globala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

