Stiri pe aceeasi tema

- Un district din Shiyan, provincia Hubei, in centrul Chinei, a decis sa implementeze masuri specifice unei stari de razboi pentru urmatoarele 14 zile. Este vorba de prima actiune de acest gen in China de la aparitia coronavirusului Covid-19, in decemrie 2019, intr-o piata din orasul Wuhan, situat tot…

- Aproape 3.600 de persoane și echipajul navei World Dream, care erau în carantina de teama ca ar fi fost infectați cu noul coronavirus, au debarcat în Hong Kong, dupa ce testele medicale au ieșit negative, informeaza Mediafax citând BBC. Oamenii au stat, timp de patru zile, în…

- Autoritatile din China au inceput sa foloseasca drone echipate cu difuzoare, pentru a avertiza cetatenii sa poarte masti de protectie, in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus care a dus la moartea a peste 360 de oameni.

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…

- PSD solicita Ministerului Sanatatii si Guvernului sa ia masurile necesare pentru preintampinarea raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin campanii de informare a populatiei privind masurile de protectie si prevenire. "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios…

- Aproape o mie de persoane sunt infestate cu coronavirus in China si s-au inregistrat 26 de decese din cauza sa, arata bilantuul actual al raspandirii maladiei, iar autoritatile chineze au luat masuri drastice impotriva raspandirii, potrivit news.roAutoritatile chineze au luat noi masuri impotriva…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Comunicat. In contextul cresterii numarului de cazuri confirmate in laborator cu noul coronavirus in China, Thailanda si Japonia, recomandarile pentru populatie sunt urmatoarele: -calatorii care...