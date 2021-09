Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Statele Unite au anuntat marti ca au evacuat aproape 500 de "militari si civili" afgani din Uzbekistan, o tara care nu mai are refugiati fugind din calea talibanilor, potrivit guvernului de la Taskent, noteaza AFP. Un purtator de cuvant al ambasadei americane a declarat pentru AFP ca Statele Unite au…

- S-au implinit 10 ani de la semnarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic SUA – Romania pentru Secolul XXI. Tot atunci s-a semnat si Acordul privind amplasarea sistemului antiracheta in Romania. Departamentul american de Stat a publicat luni o declarație comuna a guvernelor Statelor Unite…

- China a criticat Statele Unite in contextul retragerii din Afganistan si a acuzat Washingtonul ca are prioritati de politica externa „egoiste”, potrivit BBC. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a declarat ca SUA au folosit retorica unei ordini globale bazate pe reguli pentru…

- Convorbirile China-SUA de la Tianjin s-au desfașurat in general in mod deschis, au aprofundat cunoașterea pozițiilor reciproce, fiind benefice dezvoltarii viitoare a relațiilor bilaterale, a declarat luni purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. Oficialul chinez a menționat…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…

- Un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe, Lior Haiat, a declarat ca alegerea lui Ebrahim Raisi in functia de presedinte al Iranului ar trebui sa fie privita „cu mare ingrijorare” de comunitatea internationala, relateaza BBC. Lior Haiat a precizat ca Raisi este „cel mai extremist”…

- Ambasadorul Rusiei, Anatoly Antonov, isi va relua activitatile in SUA incepand de saptamana viitoare, in virtutea acordului presedintelui rus, Vladimir Putin, cu omologul american, Joseph Biden, afirma oficiali din cadrul Ministerului de Externe de la Mos