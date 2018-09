China a solicitat permisiunea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune Statelor Unite sanctiuni comerciale in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari anual legate de unele marfuri americane, informeaza Xinhua. Documente publicate marti de OMC arata ca, potrivit Beijingului, Washingtonul nu s-a conformat unei decizii a organizatiei si recomandarilor structurii de reglementare a disputelor din cadrul OMC. China a obtinut in 2016 o decizie a OMC in privinta unei dispute privind metodologiile aplicate de SUA in procedurile anti-dumping. Decizia a fost confirmata printr-un apel,…