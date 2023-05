China cere înlăturarea semnelor de sprijin pentru Ucraina. Mesajul adresat ambasadelor străine Beijingul cere ambasadelor straine sa scoata semnele de sprijin pentru Ucraina. China le-a cerut ambasadelor straine si organizatiilor internationale cu sediul la Beijing sa nu foloseasca fatadele cladirilor lor pentru „propaganda politica”, din cate se pare cu referire la semnele care arata sprijin pentru Ucraina, au indicat mai multe surse diplomatice din capitala chineza marti, […] The post China cere inlaturarea semnelor de sprijin pentru Ucraina. Mesajul adresat ambasadelor straine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China le-a cerut ambasadelor straine si organizatiilor internationale cu sediul la Beijing sa nu foloseasca fatadele cladirilor lor pentru „propaganda politica”, cu referire, din cate se pare, la indiciile de sprijin pentru Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice din capitala chineza.

- China le-a cerut ambasadelor straine si organizatiilor internationale cu sediul la Beijing sa nu foloseasca fatadele cladirilor lor pentru 'propaganda politica', cu referire, din cate se pare, la semnele care arata sprijin pentru Ucraina, au indicat mai multe surse diplomatice din

- China le atrage atenția ambasadelor straine de pe teritoriul sau ca sunt obligate sa respecte regulile chineze și le cere sa inlature semnele de sprijin pentru Ucraina de pe fațade, potrivit Kyodo.

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…

- Directorul general al FMI si-a reiterat punctul de vedere ca 2023 va fi un alt an provocator, in care cresterea economiei globale va incetini sub 3% din cauza cicatricilor cauzate de pandemie, razboiului din Ucraina si inaspririi politicilor monetare. Chiar si cu o perspectiva mai buna pentru 2024,…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Directorul agentiei centrale de informatii americane a menționat insa ca SUA nu pot confirma ca Beijingul ar fi luat o decizie in acest sens sau au fost deja livrate materiale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. „Suntem convinsi ca liderii chinezi au in vedere sa furnizeze material letal”…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca Ucraina va continua sa opuna rezistenta Rusiei atat pe campul de lupta, cat si in plan diplomatic, prin sanctiuni. Acesta a mai subliniat ca viteza de aprovizionare cu armament din partea aliatilor este esentiala pentru succes si a dat in…