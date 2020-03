Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit in urma prabusirii hotelului plasat in carantina impotriva coronavirusului in estul Chinei, a transmis duminica ministrul chinez al Situatiilor de urgenta, scrie AFP.

- Cel putin sapte oameni au murit in urma prabusirii hotelului din China in care se aflau persoane in carantina din cauza coronavirusului, anunța CNN. Inca 28 de persoane sunt prinse in continuare sub daramaturi. Proprietarul hotelului a fost retinut, conform Mediafax.Sapte persoane au murit…

- Un hotel s-a prabușit in orașul Quanzhou din sud-estul Chinei, ingropand zeci de oameni sub daramaturi. Cladirea era folosita ca unitate de carantina pentru bolnavii infectati cu coronavirusul Covid-19.

