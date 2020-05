China - Cel puţin patru morţi într-un cutremur produs în sud-vestul ţării Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE.



Potrivit autoritatilor locale, seismul s-a produs luni seara la ora locala 21:47, la o adancime de 8 kilometri, in comitatul Qiaojia, apartinand prefecturii Zhaotong.



Agentia chineza de stat a informat ca a activat raspunsul la situatiile de urgenta si ca au fost trimise la fata locului mai multe echipe de interventie.



De asemenea, o echipa de interventie



