China: Cel puţin 16 morţi după o furtună violentă în timpul unei alergări montane Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata si alte cinci sunt disparute in cursul unei alergari pe o distanta de 100 de kilometri pe un munte lovit de vanturi puternice, grindina si ploi violente in nord-vestul Chinei, a anuntat agentia Xinhua, citata duminica de AFP.



"O vremea extrema rea s-a abatut asupra regiunii in timpul cursei", care a avut loc in situl natural al Padurii de Piatra de pe valea Fluviului Galben, in apropierea orasului Baiyin, provincia Gansu, potrivit agentiei.



"Duminica la orele 03.00, 16 persoane au fost gasite moarte si sunt in desfasurare operatiuni…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

