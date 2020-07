China: Cel mai lung pod din lume realizat prin imprimare 3D, omologat de Cartea Recordurilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite marti in sud-vestul Chinei dupa ce un autobuz a plonjat intr-un lac artificial in provincia Guizhou, au anuntat autoritatile, transmit AFP, dpa si Xinhua.

- Ploile torentiale au provocat cel putin 12 decese weekendul trecut in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, tara care se confrunta cu inundatii grave de la inceputul lunii iunie, au anuntat luni mai multe companii mass-media locale, potrivit AFP. In cantonul Mianning, la circa 350 de kilometri de…

- In vreme ce autoritațile din China sunt pe cale de a testa peste doua milioane de persoane pentru a limita un nou focar de contaminare in capitala, Beijingul a raportat, duminica, 22 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, noteaza Agerpres.Saptamanatrecuta, izbucnirea unui nou focar in piața…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE.

- Un incendiu de padure izbucnit in sudul Chinei a declansat o importanta operatiune de stingere a flacarilor la care participa duminica peste 1.300 de pompieri, relateaza agentia DPA. Incendiul de padure din provincia Yunnan, in apropierea orasului Kunming, a izbucnit sambata, potrivit agentiei chineze…