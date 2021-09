China: cel mai înalt nivel de alertă pentru a face faţă taifunului Chanthu Provincia Zhejiang, din estul Chinei, a decretat cel mai inalt nivel de alerta pentru a face fata taifunului Chanthu, prevazut sa atinga uscatul in cursul zilei de luni, a informat serviciului meteo al provinciei citat de EFE. Potrivit serviciului meteo, taifunul este insotit de vanturi de pana la 200 de kilometri pe ora si se […] The post China: cel mai inalt nivel de alerta pentru a face fata taifunului Chanthu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

