Stiri pe aceeasi tema

- Bursa din Shanghai a suspendat Oferta Publica Initiala a Ant Group Co Ltd pe platforma sa STAR Market, care fusese initial stabilita pentru 5 noiembrie, a anuntat marti operatorul bursier chinez, transmit Bloomberg si Reuters, citate de Agerpres. Conform comunicatului Bursei din Shanghai, listarea companiei…

- Parcul de distracții Disneyland din Paris, care aparține companiei Walt Disney Co, iși va inchide porțile o data cu intrarea Franței intr-o noua perioada de izolare la domiciliu, pentru a ține sub control valul al doilea al pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres, citand Reuters. Disneyland iși…

- Ant Group Co Ltd a stabilit luni pretul pentru o Oferta Publica Initiala la Bursa din Shanghai la 68,8 yuani (10,27 dolari) per titlu, a anuntat compania chineza de fintech intr-un document remis operatorului bursier local, transmite Reuters potrivit Agerpres. Ant spera sa obtina 114,9 miliarde de…

- Elon Musk a dat lovitura in plina pandemie. Vanzarile Tesla au depasit estimarile in trimestrul trei din 2020 Livrarile Tesla in trimestrul trei din 2020 au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita cererii mai ridicate pentru sedanul Model 3, si a redresarii cererii pe plan global…

- Peste 54.500 de evaluari colectate de la 8.549 de profesionisti care lucreaza in sectorul financiar au fost evaluate de Indicele Global Financial Centres Index (GCFI), care se bazeaza pe studiul firmei de consultanta Z/Yen Group, in parteneriat cu Institutul de Dezvoltare din China. Pe primele doua…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in scadere, investitorii renuntand la actiunile Tesla si ale altor companii importante, pe fondul scaderii increderii in urma escaladarii tensiunilor dintre SUA si China si a temerilor privind redresarea economiei, transmite Reuters. Indicele Dow…

- ​China a anunțat un plan pe termen lung ce prevede construirea a peste 55.000 km de cale ferata în urmatorii 15 ani, dintre care doua treimi vor fi linii de mare viteza. China vrea ca absolut toate orașele de peste 200.000 de locuitori sa aiba cale ferata și toate cele de peste 500.000 sa fie…

- Aurul, mai stralucitor ca niciodata. Prețul metalului galben atinge o noua valoare istorica, depașind pragul psihologic de 2.000 de dolari uncia Pretul aurului a atins un nou nivel record miercuri, pe fondul deprecierii dolarului si a scaderii randamentelor obligatiunilor, investitorii fiind ingrijorati…