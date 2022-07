China către SUA: „Cine se joacă cu focul va arde”! Intr-o convorbire telefonica pe care a avut-o cu președintele Americii, Joe Biden, cel al Chinei, Xi Jinping, a fost ferm și a avertizat: „cine se joaca cu focul va arde”. Asta cu referire la interferențele SUA in situația din Taiwan. Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul de Externe de la Beijing, dupa apelul telefonic de astazi intre cei doi lideri, poziția guvernului și a poporului chinez in problema Taiwanului „este consecventa și este voința ferma a celor peste 1,4 miliarde de chinezi de a proteja suveranitatea naționala și integritatea teritoriala a Chinei. Cei care se joaca cu focul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

