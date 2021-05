Stiri pe aceeasi tema

- China a reacționat luni, 24 mai, dupa ce publicația Wall Street Journal a dezvaluit in ediția de duminica raportul secret realizat de serviciile de informații americane, potrivit caruia trei cercetatori ai Institutului de Virologie din Wuhan au fost spitalizați cu simptome asemanatoare COVID in noiembrie…

- Aceste simptome au fost suficient de severe incat sa necesite tratament in spital. Este vorba de un raport al Departamentului de Stat american, despre care insa oficialii familiari cu informatiile continute in el au pareri impartite: unii spun ca dovezile nu sunt suficient de solide si ar trebui examinate…

- Raportul, despre care nu s-a aflat pana acum, ar putea alimenta apelurile la extinderea investigatiilor asupra teoriei ca noul coronavirus a „scapat” dintr-un laborator chinezesc, cu toate ca grupul de experti ai OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) care au vizitat China la inceputul acestui an au…

- Compania americana Johnson & Johnson a cerut producatorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 sa i se alature in eforturile ce vizeaza studierea riscurilor de cheaguri sangvine asociate utilizarii acestor seruri, a anuntat cotidianul The Wall Street Journal, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Serviciile Naționale de Informații ale SUA nu exclud pista unei scurgeri (accidentale sau nu) dintr-un laborator din China pentru a explica actuala pandemie Covid-19. Potrivit americanilor, numeroase zone de umbra persista. Serviciile de informații americane inca nu exclud ipoteza accidentului de laborator…

- Transmiterea COVID-19 ar putea deveni sezoniera, insa datele sunt deocamdata insuficiente pentru a sugera vremea si calitatea aerului drept factori pentru a adapta masurile de combatere a pandemiei, a declarat joi ONU, relateaza AFP. La mai bine de un an de la aparitia bolii in China, raman inca multe…

- Cercetatorul Octavian Jurma e de parere ca, spre deosebire de tulpina britanica si de cea sud-africana, aceasta descoperire schimba in rau prognoza situatiei din Romania, pe termen mediu si lung."Pe asta nu am vazut-o venind, este un atac din flanc tocmai cand am inceput sa evaluam impactul tulpinii…

- Vineri, 26 februarie, se împlinește un an de la apariția primului caz de infectare cu COVID-19 în România. Acum un an, un barbat din Gorj era confirmat cu noul virus care a reușit rapid sa se extinda în majoritatea țarilor din lume. Pâna…