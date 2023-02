Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in „victoria” Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a afirmat ca, daca este necesar, Moscova este gata sa…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat joi Occidentul ca foloseste Ucraina pentru a incerca sa destrame Rusia, cea mai intinsa tara din lume ca teritoriu, dar, a adaugat el, orice astfel de incercari sunt sortite esecului, relateaza Reuters. Ministrul rus a facut aceste remarci intr-un mesaj…

- Intalnirea urmeaza sa aiba loc la Viena pe 23 și 24 februarie. Dupa aproape un an de izolare diplomatica totala a Rusiei in Occident, Guvernul de la Viena a eliberat mai multe vize pentru parlamentarii ruși. Asta in contextul in care 20 de țari membre OSCE au cerut Austriei ca membrii delegației ruse,…

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara…

- Forțele ruse au pierdut, in cele zece luni de razboi purtat in Ucraina, 100.400 de militari, potrivit estimarilor anunțate joi, 22 decembrie, de Statul Major General al Forțelor Armate ale Kievului, relateaza The Kyiv Independent . In ultima zi, aproximativ 660 de militari ruși au murit pe campul de…

- Rusia a lansat „operațiunea militara speciala” din Ucraina deoarece ingrijorarile ei in legatura cu acordurile de pace incheiate intre Kiev și separatiștii din Donbas au fost ignorate, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile ruse de presa, potrivit…

- Seful NATO. Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza "The Guardian". "Daca lucrurile merg prost, pot merge groaznic de prost", a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…