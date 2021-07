Bilantul in urma ploilor torentiale care au lovit provincia Henan din centrul Chinei a crescut la 71 de morti, a anuntat marti biroul de informatii al guvernului provincial, relateaza agentia Xinhua.



Peste 13 milioane de persoane au fost afectate de cel mai recent episod de averse sub forma de ploaie, care au cazut in regiune incepand de la 16 iulie.



In prezent, situatia inundatiilor ramane grava. Peste 1 milion de hectare de culturi au fost distruse si aproximativ 15.500 de case din provincia Henan s-au prabusit, a indicat sursa citata.

