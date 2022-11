Govt to pay RON 15,000 in IVF subsidies

The Romanian government will pay RON 15,000 for in vitro fertilisation (IVF) procedures, and applications can be submitted online from December 5, according to Minister of Family, Youth and Equal Opportunities Gabriela Firea, told Agerpres.