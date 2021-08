China: banane și drone împotriva elefanților „maidanezi” O turma de elefanți care a parasit de aproape un an, in mod misterios, rezervația Xishuangbanna din sudul extrem al provinciei Yunnan (China), care se invecineaza atat cu Myanmar, cat și cu Laos, continua sa-i intrige pe oamenii de știința. Peregrinarea lor ii incanta pe chinezi și mass-media, dar elefanții au distrus in calea lor […] The post China: banane și drone impotriva elefanților „maidanezi” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

