- Vietnamul a cerut Chinei sa isi retraga echipamentul militar din Marea Chinei de Sud, in urma unor informatii aparute in presa in aceasta luna potrivit carora China a instalat acolo rachete, informeaza miercuri Reuters. "Vietnamul cere Chinei, ca o tara mare, sa-si arate responsabilitatea…

- China a instalat rachete de croaziera antinavale si sisteme de rachete sol-aer la trei avanposturi din Marea Chinei de Sud, a relatat miercuri CNBC, citand surse care au acces direct la rapoartele serviciilor secrete americane, transmite Reuters.

- China a instalat rachete de croaziera anti-navale si sisteme de rachete sol-aer la trei avanposturi din Marea Chinei de Sud, a afirmat miercuri reteaua americana de stiri CNBC, preluata de Reuters și de Agerpres. FARA APARARE Marele SECRET s-a aflat: Doar patru avioane ale armatei germane…

- Bombardiere B-52 ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat misiuni de antrenament in vecinatatea Marii Chinei de Sud si insulei japoneze de sud Okinawa, au anuntatreprezentanții armatei americane vineri, in ceea ce ,potrivit unui ziar chinez, ar avea legatura cu exercitiile militare ale Chinei in apropierea…

- Surse din interiorul guvernului din Japonia au transmis, in exclusivitate pentru Reuters, ca Tokyo planuiește sa achiziționeze planurile pentru un nou tip de avion de lupta, pentru a descuraja marile puteri din zona, China și Rusia. Ramane la latitudinea SUA daca va permite acest lucru sau nu.

- Un distrugator al marinei americane a efectuat vineri o operațiune pe baza dreptului de "libera navigație", ajungand la nu mai puțin de 12 mile marine de o insula artificiala ridicata de China in Marea Chinei de Sud. Informația a fost data de mai mulți oficiali americani pentru agenția de presa Reuters.

- Cel de-al 13-lea Congres National al Poporului din China (parlamentul) a inceput marti dezbaterea unei reforme guvernamentale in urma careia vor fi infiintate ministere si agentii noi in domenii-cheie, informeaza Reuters si Xinhua. Votul pentru aprobarea remanierii va avea loc sambata. …

- >Un avion de vanatoare chinez a patruns in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud fara aprobare. Aeronava chineza a survolat zona timp de peste patru ore si s-a aflat foarte aproape de teritoriul sud-coreean. Ca raspuns, fortele aeriene sud-coreene au trimis zece avioane de lupta F-15…