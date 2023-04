Stiri pe aceeasi tema

- Polonia ar putea oferi Ucrainei avioane de lupta MiG-29 in urmatoarele patru pana la șase saptamani, a declarat marți premierul Mateusz Morawiecki, sugerand ca aliații administratiei de la Kiev se apropie de un acord cu privire la urmatorul pas in sprijinul lor militar pentru Ucraina, transmite Reuters,…

- China a acuzat marti Statele Unite ca starnesc tensiuni intre cele doua puteri si a avertizat contra riscului de "conflict" si de "confruntare". Disputele dintre Beijing și Washington s-au inmulțit in ultimii ani: statutul Taiwanului, tensiuni in marea Chinei de Sud, dezechilibrul balantei comerciale…

- Statele Unite sondeaza aliații apropiați cu privire la posibilitatea de a impune noi sancțiuni Chinei daca Beijingul ofera sprijin militar Rusiei pentru razboiul din Ucraina, potrivit a patru oficiali americani și altor surse, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China ar trebui sa se fereasca sa se implice in razboiul din Ucraina, a declarat Serhi Kiral, viceprimarul orașului ucrainean Lviv, raspunzand la intrebarea referitoare la informatiile potrivit carora Beijingul ar fi luat in calcul furnizarea de arme letale Rusiei, scrie Rador. Fii la curent…

- Directorul CIA, William Burns, a declarat joi ca, potrivit evaluarilor agentiei de informatii pe care o conduce, presedintele chinez Xi Jinping a devenit un pic mai realist ca urmare a razboiului din Ucraina, dar ca ar fi o greseala sa subestimam angajamentul Beijingului si Moscovei fata de parteneriatul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca va continua sa "discute cu Rusia", in ciuda criticilor care se amplifica in jurul sau. De asemenea, presedintele Macron a facut apel la China sa ia atitudine impotriva "razboiului imperialist" al Rusiei in Ucraina, relateaza televiziunea…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reactionat marți dupa rapoartele occidentale conform carora Rusia nu dispune de rachete și artilerie, spunand ca stocurile de arme ale tarii sunt suficiente pentru a continua lupta in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a deplans miercuri moartea ministrului de interne ucrainean Denis Monastirski, despre care a spus ca ''a fost un mare prieten al Uniunii Europene'', transmit AFP, DPA si Reuters. ''Suntem alaturi de durerea Ucrainei dupa tragicul accident de elicopter'',…