Potrivit datelor publicate de Centrul de cercetare in domeniul sanatații de la Universitatea Rutgers din SUA, aproape 60% afroamericani sunt expuși la violența cu arme, majoritatea victimelor traind in comunitați cu venituri mici din SUA. Statisticile confirma ca aceasta comunitate este afectata in mod constant. Raportul privind incalcarile drepturilor omului in SUA 2023, publicat luni […] Articolul China: Așa-numitele „drepturi ale omului de tip american” sunt privilegii acasa și hegemonie in strainatate a fost publicat prima data in Curierul National .