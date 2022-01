Stiri pe aceeasi tema

- Doua mari companii americane de telecomunicatii - AT&T si Verizon - au anutat ca suspenda serviciul 5 G in preajma multor aeroporturi din cauza riscurilor de interferența cu sistemele de aviație.

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a instalat temporar la Doha inainte de Cupa Mondiala din Qatar (21 noiembrie-18 decembrie), a confirmat joi Federatia internationala de fotbal dupa informatiile de presa despre aceasta mutare, scrie AFP, citat de Agerpres. "Asa cum s-a anuntat in octombrie 2021,…

- KFC și McDonald’s iși impart jumatate din piața de fast-food din Romania, una puternic fragmentata și in care shaormeriile sau patiseriile ”de cartier” sunt practic principalul competitor al celor doua binecunoscute branduri.

- Pentru a sprijini tranziția catre o mobilitate mai curata, mai ecologica și mai inteligenta, in conformitate cu obiectivele Pactului ecologic european, Comisia a adoptat astazi patru propuneri care vor moderniza sistemul de transport al UE. Prin creșterea conectivitații și transferarea mai multor pasageri…

- Epidemiologul Octavian Jurma ii da dreptate lui Raed Arafat in privința testelor PCR pentru cei care vin in Romania in luna decembrie și spune ca o astfel de masura a fost anunțata și pentru intrarea in...

- Calea ferata de mare viteza Mudanjiang-Jimusi, cu o lungime de 371,6 Kilometri, aflata in construcție in zona extrem-estica a Chinei, va fi cel mai lung traseu de acest tip din provincia Heilongjiang. Linia va conecta cinci orașe și va reduce timpul de calatorie de la șapte ore și 20 de minute, la doua…

- Peste 10.000 km de drumuri modernizate, autostrazi, metrou la Cluj și viteza mai mare pe calea ferata. Promisiunile Coaliției Programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR prevede, la capitolul transporturi, modernizarea a 3000 km de drumuri județene și a 10.000 de km de strazi. Planurile sunt ca…

- ​Pe cei 128 km dintre Brașov și Sighișoara trenurile circula mai lent decât acum 90 de ani, cu viteze medii de sub 45 km/h, astfel ca era mare nevoie de o reconstrucție serioasa. Lucrarile se desfașoara în ritm susținut în câteva zone și s-a semnat și contractul pentru achiziționarea…