China are arme de control al minții. SUA au sancționat 11 instituții de cercetare în domeniu Departamentul de Comerț al SUA a impus sancțiuni companiilor de tehnologie chineze angajate activitați periculoase de cercetare legate de „controlul creierului” in situații de razboi.Anunțul sancțiunilor nu a oferit detalii specifice ale activitații Academiei de Științe Medicale Militare din China și a 11 institute de cercetare chineze conexe. Biroul pentru Industrie și Securitate al Comerțului a spus doar ca academia și afiliații sai folosesc „procese de biotehnologie pentru a sprijini utilizatorii finali ai armatei chineze sa dezvolte arme de control al creierului”. Trei rapoarte ale Armatei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

