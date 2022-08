Meteorologii chinezi au mentinut duminica avertizarea rosie pentru temperaturi ridicate, reprezentand cel mai ridicat nivel al sistemului de alerta cu patru trepte folosit de China, transmite Xinhua. Aceasta este cea de-a 10-a zi consecutiva in care Centrul Meteorologic National din China emite avertizarea rosie pentru temperaturi ridicate. In cursul zilei de duminica in parti din […] The post China arde la propriu. Cod roșu de canicula pentru a zecea zi consecutiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .