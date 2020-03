Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.

- Primul lot de asistenta din partea Guvernului Republicii Populare Chineze pentru Republica Moldova a fost confirmat marti, 17 martie, in cadrul intrevederii Secretarului General al MAE, Eugeniu Revenco, cu ambasadorul Republicii Populare Chineze la Chisinau, Zhang Yinghong.

- Guvernul de la Budapesta a instituit, miercuri, starea de pericol pe intreg teritoriul Ungariei din cauza coronavirusului, interzicand intrarea in țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor. In aceeași zi, ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut…

- Autoritațile de la Chișinau au confirmat miercuri al patrulea caz de infectare cu coronavirus, fiind vorba de un barbat care a calatorit recent în Italia, potrivit Radio Europa Libera. Președintele Igor Dodon i-a îndemnat pe cetațenii moldoveni din strainatate sa ramâna acolo…

- Presedintele Igor Dodon a anuntat ca omologul sau din Ungaria, Viktor Orban, vine saptamana viitoare intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Seful statului a dat asigurari ca intensificarea dialogului intre Chisinau si Budapesta nu inseamna ca Ungaria poate substitui Romania in ceea ce priveste…

- Japonia, a treia economie mondiala, ar putea intra in recesiune, dupa ce s-a contractat in ritm anual cu 6,3% in trimestrul patru din 2019, in urma majorarii taxei pe consum si a cererii globale slabe, transmit Kyodo si BBC, informeaza AGERPRES . Este cel mai semnificativ declin din ultimii cinci ani…

- In scopul prevenirii raspandirii gripei aviare in Republica Moldova, guvernul de la Chisinau a decis importul din toate regiunile Ucrainei, pana la declararea de catre Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (OIE) ca fiind tara sau zona libera de gripa aviara:1)

- In conditiile in care pe 20 martie se incheie actualul program cu Fondul Monetar International, autoritatile de la Chisinau vor solicita un nou program. Premierul Ion Chicu urmeaza sa transmita catre FMI o scrisoare prin care sa solicite ca, dupa luna martie, in Republica Moldova sa vina o misiune care…