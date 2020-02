Stiri pe aceeasi tema

- Testarile clinice ar putea incepe la finalul lunii aprilie, la aproape sase luni de la debutul epidemiei, potrivit autoritatilor chineze. Cercetatori din intreaga lume cauta tratamente pentru combaterea bolilor produse de Covid-19.

- China va testa vaccinuri contra noului coronavirus in cadrul unor studii clinice care ar putea debuta la sfarsitul lunii aprilie, au anuntat autoritatile vineri. Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna…

- Un nou bilant al epidemiei cauzate de noul coronavirus indica 2.000 de morti in China, dupa anuntarea miercuri de catre autoritatile din provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei, a 132 de noi decese,...

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus in aceasta provincie, ceea ce inseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Citește…

- O echipa de cercetatori de la Imperial College London sustine ca se numara printre primele care au testat pe soareci vaccinuri contra noului coronavirus si spera sa aiba un vaccin disponibil pana la sfarsitul anului, dupa cum a afirmat unul dintre acesti specialisti, citat marti de AFP. Epidemia de…

- Din datele oficialilor chinezi expuse public, in orașul Wuhan sunt actualmente in funcțiune 35 de laboratoare care pot efectua teste cu acid nucleic pentru cazurile suspectate de pneumonia cu noul coronavirus (2019-nCoV), capacitatea de testare zilnica a crescut de la 200 teste pe zi, la 8.000 pe zi,…

- Autoritatile din China au inceput sa foloseasca drone echipate cu difuzoare, pentru a avertiza cetatenii sa poarte masti de protectie, in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus care a dus la moartea a peste 360 de oameni.

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat marți ca 106 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 4.515, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de…