China: Aproape 250 de milioane de oameni infectați cu Covid-19 în primele 20 de zile ale lunii decembrie Documente ale autoritatilor sanitare chineze estimeaza la 250 de milioane numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate in decembrie, transmite CNN, citat de news.ro. Daca este corecta, estimarea – pe care CNN nu o poate confirma in mod independent – ​​ar reprezenta aproximativ 18% din cei 1,4 miliarde de oameni din China si ar reprezenta cel mai mare focar de Covid-19 de pana acum la nivel global.

