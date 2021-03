Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing a anuntat vineri sanctiuni impotriva a noua personalitati britanice, dintre care parlamentari de rang inalt, precum si patru entitati acuzate de "raspandire de minciuni" cu privire la drepturile omului in Xinjiang, regiune autonoma in nord-vestul Chinei, relateaza France Presse,…

- Guvernul de la Beijing a anuntat vineri sanctiuni impotriva a noua personalitati britanice, dintre care parlamentari de rang inalt, precum si patru entitati acuzate de "raspandire de minciuni" cu privire la drepturile omului in Xinjiang, regiune autonoma in nord-vestul Chinei, relateaza France Presse.…

- Atacurile din mediul online au avut loc in urma unui apel al guvernului chinez de a opri bandurile straine sa mai murdareasca reputatia Chinei, in timp ce utilizatorii de internet au gasit declaratii facute in trecut referitoare la Xinjiang. Presa de stat chineza a criticat miercuri H&M, in legatura…

- Statele Unite și Marea Britanie au anunțat joi ca vor impune sancțiuni coordonate împotriva a doua conglomerate controlate de forțele armate din Myanmar ca urmare a reprimarii violente a protestelor declanșate de lovitura de stat din 1 februarie, relateaza Reuters.Trezoreria SUA a anunțat…

- Uniunea Europeana a aprobat exportul a 43 de milioane de doze de vaccinuri contra Covid-19 de la sfarșitul lunii ianuarie (cand a introdus mecanisme de control in acest sens, dupa conflicul cu AstraZeneca) și pana acum, potrivit Reuters. Dupa implementarea sistemului de control, Bruxellesul a aprobat…

- Ministerul de Externe al Chinei l-a convocat pe seful delegatiei Uniunii Europene la Beijing în semn de protest dupa ce blocul a impus sanctiuni împotriva unor oficiali chinezi pentru tratamentul aplicat musulmanilor de etnie uigura, relateaza marti DPA, citata de Agerpres. Nicolas…

- Compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna a inceput sa testeze un vaccin impotriva covid-19 asupra unor copii cu varsta cuprinsa intre sase luni si 11 ani, anunta firma marti intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest test clinic vizeaza in total 6.750 de copii in Statele Unite si Canada,…

- Comisia Europeana va simplifica procedurile de autorizare pentru vaccinurile anti-Covid-19 eficace impotriva noilor variante ale SARS-CoV-2, a anunțat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, potrivit 360medical.ro. Anunțul vine in condițiile in care Comisia Europeana a fost…