- Peste 80 de pacienti au participat la studiul clinic desfasurat intr-un spital din orasul Shenzhen. 35 dintre acesti pacienti au beneficiat de tratament cu Favipiravir, iar 45 au fost inclusi intr-un grup de control. Un medicament pentru gripa, aprobat pentru utilizare clinica in Japonia in 2014, nu…

- Momente dificile pentru Adelina Pestrițu care zilele acestease afla in Italia, in plin focar de coronavirus. Vedeta se afla la SaptamanaModei de la Milano, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa intre 14 zile incarantina. Vedeta a povestit pe contulde socializare, despre experiența pe care a trait-o…

- Epidemia de coronavirus, care a provocat o criza majora in Italia, se extinde in lume. Organizația Mondiala a Sanatații este ingrijorata mai ales de creșterea numarului de cazuri care nu au legatura directa cu focarul din China.

- Cercetatorii chinezi care investigeaza originea animala a epidemiei de coronavirus din China au descoperit ca un mamifer pe cale de disparitie ar fi transmis coronavirusul la oameni, scrie agentia Xinhua, citata de The Guardian. Cercetatorii chinezi declarat ca pangolinul, specie pe cale disparitie,…

- Cercetatorii chinezi care investigeaza originea animala a epidemiei de coronavirus din China au descoperit ca un mamifer pe cale de disparitie ar fi transmis coronavirusul la oameni, scrie agentia Xinhua, citata de The Guardian.

- Armata chineza va trimite 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus, a informat duminica agentia de presa chineza Xinhua, relateaza dpa, preluata Agerpres.

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- O noua specie de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi si pene, a fost confirmata de o echipa de oameni de stiinta americani si chinezi, pe baza descoperirii unor fosile in nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Fosilele, care au fost aduse la lumina in urma cu peste un deceniu, s-au…