Un barbat in varsta de 41 de ani din provincia Jiangsu din estul Chinei a fost confirmat ca fiind primul caz uman de infectie cu tulpina H10N3 a gripei aviare, a declarat marti Comisia Nationala de Sanatate (NHC) din China, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Barbatul, rezident al orasului Zhenjiang, a fost internat in spital pe […] The post China anunța primul caz de imbolnavire cu o noua tulpina a gripei aviare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .