China anunţă o restricţionare, începând din august, a exportării a două metale rare, galiul şi germaniul Galiul si germaniul fac parte din viata de zi cu zi, prin fibra optica, tehnologia LED, celule fotovoltaice, termometre sau imageria medicala. Aceste semiconductoare sunt esentiale in functionarea multor aparate electronice si sunt tot mai dificil de obtinut. China, care este principalul producator de galiu si de germaniu urmeaza sa conditioneze exportul de obtinerea unei licente in care sunt specificati destinatarul final si obiectul intrebuintarii. Aprovizionarea cu semiconductori a intreprinderilor care produc cipuri electronice devine tot mai complexa, iar din aceasta cauza China si Statele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

