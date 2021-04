China anunţă că un grup naval desfăşoară în apropierea Taiwanului exerciţii ce vor deveni regulate Un grup operational naval chinez desfasoara exercitii in apropierea Taiwanului, urmand ca astfel de manevre sa aiba loc pe baze regulate in viitor, a anuntat luni seara marina militara chineza, intr-o noua escaladare a tensiunilor in preajma insulei a carei suveranitate este reclamata de Beijing, transmite marti Reuters. Taiwanul a acuzat o crestere a activitatii militare a Chinei in apropierea sa in ultimele luni, in contextul in care Beijingul isi intensifica eforturile de a-si exercita suveranitatea asupra insulei conduse democratic. Potrivit marinei chineze, grupul naval, condus de Liaoning,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup operational naval chinez desfasoara exercitii in apropierea Taiwanului, urmand ca astfel de manevre sa aiba loc pe baze regulate in viitor, a anuntat luni seara marina militara chineza, intr-o noua escaladare a tensiunilor in preajma insulei a carei suveranitate este reclamata de Beijing,…

- Administratia Joseph Biden este ingrijorata ca Beijingul ar putea recurge la preluarea controlului asupra Taiwanului, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, pare din ce in ce mai dispus sa asume riscuri pentru a lasa o mostenire politica importanta, anunța MEDIAFAX. "China pare…

- ​Ipoteza unei invazii a Taiwanului de catre China este mai grava si mai iminenta decât cred multi, trage un semnal de alarma un militar american de rang înalt, amiralul John Aquilino, nominalizat la conducerea regiunii indo-pacifice, audiat într-o comisie parlamentara, relateaza AFP,…

- China va descuraja cu hotarare orice activitate separatista care urmareste independenta Taiwanului, dar este angajata sa promoveze cresterea pasnica a relatiilor in Stramtoarea Taiwan si "reunificarea" Chinei, a declarat vineri premierul Li Keqiang, transmite Reuters. China, care pretinde…

- Consilierul de stat si ministrul chinez de externe Wang Yi a cerut administratiei presedintelui SUA Joe Biden sa colaboreze cu Beijingul pentru a redeschide dialogul dintre cele doua tari care sa restabileasca o relatie bilaterala deteriorata in perioada presedintiei lui Donald Trump, transmite luni…

- Consilierul de stat si ministrul chinez de externe Wang Yi a cerut administratiei presedintelui SUA Joe Biden sa colaboreze cu Beijingul pentru a redeschide dialogul dintre cele doua tari care sa restabileasca o relatie bilaterala deteriorata in perioada presedintiei lui Donald Trump, transmite luni…

- Presedintele american Joe Biden a atentionat ca rivalitatea intre SUA si China va lua forma unei „competitii extreme”, asigurand totodata ca vrea sa evite „un conflict” intre primele doua puteri mondiale, informeaza Reuters. Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut sambata Chinei sa nu mai exercite presiuni asupra Taiwanului, dupa ce ministerul apararii de la Taipei a anuntat ca mai multe aeronave chineze au patruns in cursul aceleiasi zile in partea sud-vestica a zonei sale de identificare a apararii aeriene, informeaza Reuters.…