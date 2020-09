China anunță că începe să comercializeze vaccinurile anti-COVID-19 din noiembrie Vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate in China ar putea fi gata de utilizare pentru publicul larg din noiembrie, a declarat un oficial al Centrului chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), relateaza Reuters. China are patru vaccinuri anti-COVID 19 in etapa finala a studiilor clinice. Cel putin trei dintre acestea au fost deja oferite unor angajati din domenii prioritare in cadrul unui program de urgenta lansat in luna iulie, scrie agerpres.ro. Citește și: CTP il desființeaza pe Nicușor Dan: Va da o soluție nepripita, indelung socotita și profund greșita Faza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

