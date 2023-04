Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali chinezi si japonezi de rang inalt s-au reunit luni la Tokyo pentru a discuta probleme maritime privitoare la apele teritoriale contestate din Marea Chinei de Est, in timp ce fortele armate ale Beijingului desfasoara exercitii militare in jurul Taiwanului, informeaza Reuters.

- Armata Populara de Eliberare (PLA, Armata chineza) a inceput sambata manevre militare in jurul Taiwanului, ca raspuns la intalnirea de miercuri din California dintre presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen si presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite ale Americii, Kevin McCarthy.

- Taiwanul anunța ca Beijingul a trimis vineri noi nave de razboi, un elicopter si un avion de lupta in apropiere de Taiwan, pentru a doua zi consecutiv dupa intalnirea dintre lidera taiwaneza Tsai Ing-wen si presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, conform Apararii taiwaneze, relateaza…

- Taiwanul a anuntat ca a detectat joi dimineata trei nave de razboi si un elicopter anti-submarin in apropierea insulei autonome, dupa intalnirea dintre presedinta sa, Tsai Ing-wen, si presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Kevin McCarthy, in California, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- China a lansat o patrula comuna speciala in strimtoarea Taiwan pe fondul viitoarei intilniri a șefului de stat major taiwanez, Tsai Ing-wen, cu președintele Camerei Reprezentanților SUA, Kevin McCarthy, in timpul tranzitului sau prin SUA. Acest lucru se precizeaza in mesajul administrației afacerilor…

- China l-a avertizat marti pe presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, sa nu "repete greselile dezastruoase din trecut" si sa o intalneasca pe presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen, afirmand ca aceasta nu ar ajuta pacea si stabilitatea regiunii, ci doar ar uni poporul chinez impotriva unui…

- Departamentul de Stat american a lasat sa se inteleaga miercuri ca nu se va opune ca presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen sa vina in California pentru a se intalni cu speaker-ul republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy. Nu ar fi prima data cand președinta Taiwanului ajunge in SUA, insa de…

- Departamentul de Stat american a lasat sa se inteleaga miercuri ca nu se va opune ca presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen sa vina in California pentru a se intalni cu speaker-ul republican al Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, noteaza AFP.