Relaxarea restricțiilor anti-COVID in China a facut ca raspandirea cazurilor de infectare sa devina „imposibil” de urmarit, au anunțat autoritațile, care au precizat ca au incetat sa mai inregistreze cazurile asimptomatice in evidențele zilnice, relateaza The Guardian . China se confrunta cu o raspandire rapida a virusului, pe fondul renunțarii bruște la politica ”zero COVID”, iar autoritațile au indemnat oamenii sa nu solicite asistența medicala de urgența decat daca este necesar și au anunțat lansarea unei campanii de vaccinare cu un al doilea booster a persoanelor vulnerabile și a varstnicilor.…