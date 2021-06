Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de verificare a identitații noilor clienți (KYC – know your customer) nu poate fi realizat 100% cu ajutorul inteligenței artificiale, bancile urmand sa aiba in continuare nevoie de soluții bazate, in faza finala, pe verificarea actelor de...

- Xiaomi a anunțat extinderea portofoliului sau de telefoane inteligente mid-range in Romania și a inclus in oferta locala modelele Redmi Note 10 5G și Redmi Note 10S. Redmi Note 10 5G este disponibil in variantele 4GB+64GB și 4GB+128GB, la prețurile recomandate de vanzare de 999 lei, respectiv 1.099…

- TP-Link a lansat pe piata din Romania cel mai rapid sistem mesh Wi-Fi 6 prezentat de companie pana in acest moment. Deco X90 este echipat cu tehnologie mesh bazata pe inteligenta artificiala si Wi-Fi personalizat.

- Smartphone-urile și accesoriile OPPO sunt disponibile la Telekom Romania, in urma unui parteneriat de colaborare incheiat intre cele doua branduri. Astfel, produsele OPPO sunt disponibile atat in magazinul online, cat și in magazinele fizice ale Telekom și ale partenerilor sai. Primele produse care…

- Asocierea SWS Engineering S.p.A. - SYSTRA - METRANS Engineering S.R.L a depus memoriul de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu. Aici apar o serie de detalii cu privire la costurile intregului proiect, lungimea si statiile viitorului metrou din Cluj, precum si locul unde vor fi amplasate si…

- In China, informațiile de pe internet sunt filtrate la ora actuala de guvern, cu ajutorul unei intregi armate de oameni. Asta este pe cale sa se schimbe, insa, pe masura ce inteligența artificiala devine tot mai sofisticata. Un pas important in aceasta direcție a fost deja facut: chinezii susțin ca…

- Pana in anul 2024, 50% dintre investițiile in IA vor fi cuantificate și corelate cu indicatori cheie de performanța specifici pentru a masura randamentul investițiilor IA este numai a șasea prioritate pe lista departamentelor de HR intr-o perioada in care piața iși modifica modelul operațional 80% din…

- Lucratorii frontalieri din Noua Zeelanda au inceput joi sa testeze o aplicatie conceputa pentru a detecta coronavirusul inainte ca utilizatorul acesteia sa prezinte simptome, anunta Ministerul Sanatații din Noua Zeelanda.