- Un post de televiziune din Taiwan, susținut de guvern, și-a cerut miercuri dimineața scuze și i-a indemnat pe oameni sa nu se panicheze dupa ce a transmis, din greșeala, ca a avut loc un atac chinez la Taipei. Tensiunile pe fondul amenințarilor militare ale Beijingului inpotriva Taiwanului sunt in creștere,…

- Armata Populara de Eliberare a Chinei poate lua orice masuri eficiente pentru a preveni incercarile de implicare externa pentru a asigura "independența" Taiwanului. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la mesajul Ministerului Apararii din China pe rețeaua sociala Weibo. In special, Beijingul…

- Forțele Armate ale Chinei se pregatesc, vineri, 15 aprilie, sa efectueze exerciții militare in zona Taiwanului. Despre acest lucru a anunțat TASS cu referire la informațiile din zona de Est a Comandamentului de lupta al Armatei Populare de Eliberare a Chinei. Beijingul organizeaza aceste exerciții in…

- Administratia Joseph Biden a avertizat astazi ca eforturile Chinei de a se "integra" in economia mondiala risca sa fie afectate de pozitia Beijingului fata de invazia militara rusa in Ucraina.

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat miercuri Beijingul ca pozitia Chinei fata de Rusia ameninta „integrarea” sa in economia mondiala. Șefa finanțelor americane face apel, totodata, la reforma marilor institutii economice mondiale, in contextul razboiului din Ucraina.

- Uniunea Europeana si China au convenit ca razboiul din Ucraina ameninta securitatea globala, a declarat, vineri, presedintele Consiliului European, Charles Michel. De asemenea, Michel a avertizat China sa nu ajute la razboiul Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters, citata de News.ro. ”UE si China am convenit…

- Beijingul va suporta „cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, avertiza consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, inainte de intalnirea de la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang Jiechi, conform…

- In ultimii ani am tot vazut stiri despre „prietenia sino-rusa", cu poze cu Xi Jinping si Vladimir Putin facand declaratii comune, participand la diverse ceremonii sau incheiand si reafirmand parteneriate. Dar oare aceste gesturi inseamna ca China este aliatul Rusiei si o va sprijini in circumstantele…