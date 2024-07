Stiri pe aceeasi tema

- Romania condamna actiunile “iresponsabile” ale Rusiei, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, in contextul in care in tara noastra au fost descoperite resturi de drona dupa atacurile asupra porturilor din Ucraina. “Rusia a comis alte atacuri atroce impotriva infrastructurii civile…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timpul unei intalniri, la Guangzhou, cu omologul sau chinez Wang Yi, a declarat ca Kievul este pregatit pentru negocieri cu Moscova, se arata in mesajul Ministerului chinez de Externe. „Partea ucraineana este pregatita pentru dialog și negocieri cu partea…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timpul unei intalniri, la Guangzhou, cu omologul sau chinez Wang Yi, a declarat ca Kievul este pregatit pentru negocieri cu Moscova, se arata in mesajul Ministerului chinez de Externe.

- Pentru a ințelege cu adevarat ce se intampla și ce ni se intampla (ceea ce nu este foarte ușor, nu numai din cauza manipularii propagandistice, ci și a zgomotului facut de idioții utili din presa care nu prididesc sa comenteze pe subiecte la care nu se pricep), trebuie sa identificam, dincolo de bataliile…

- Vicecancelarul german Robert Habeck a avertizat din nou sambata guvernul chinez cu privire la consecintele economice ale sprijinului sau pentru Rusia in razboiul impotriva Ucrainei, relateaza dpa, conform Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-o conferința de presa comuna cu liderul american Joe Biden, din marja summitului G7, despre asigurarile președinteui chinez ca nu va vinde armament Moscovei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus…

- Pana in prezent 107 tari si organizatii de pe toate continentele au confirmat participarea la "Summitul de Pace", gazduit la jumatatea acestei luni de Elvetia la initiativa Ucrainei, a declarat luni un purtator de cuvant prezidential ucrainean, citat de agentia Ukrinform, preluata de EFE.In total "107…

- Președintele chinez Xi Jinping se pregatește sa-l primeasca joi pe omologul sau rus Vladimir Putin, care a salutat nivelul „fara precedent” al legaturilor sino-ruse inaintea vizitei sale de stat de la Beijing. Insa aceasta relație pare ca incepe sa aiba fisuri, comenteaza BBC News.La mai bine de doi…