China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP. "SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China cere imediat SUA sa puna capat acestei provocari nebunesti, sa inceteze sa creeze noi dificultati in relatiile sino-americane si in cooperarea celor doua tari in cadrul Natiunilor Unite", se arata intr-un comunicat al misiunii chineze pe langa ONU. China "se opune ferm" aceste vizite…