Japonia a introdus „problema Taiwanului" in noua Carta Alba a Apararii. Este pentru prima oara cand Tokyo menționeaza intr-un document de o asemenea importanța faptul ca stabilitatea Taiwanului e conectata la securitatea Japoniei. Evident, reacția Chinei a venit repede, dura și amenințatoare, ca de obicei cand sunt luate in discuție probleme sensibile. Beijingul vede acest […]