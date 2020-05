Stiri pe aceeasi tema

- China a avertizat joi ca va lua "masuri de retorsiune" in cazul in care Congresul SUA va adopta sanctiuni impotriva Beijingului pentru presupusa sa responsabilitate in epidemia de COVID-19, informeaza AFP."Ne opunem in mod ferm acestor proiecte de lege si vom adopta un raspuns ferm si masuri…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- In timp ce unele state americane au intentat deja acțiuni impotriva Chinei, administrația președintelui american Donald Trump ia in considerare masuri impotriva Chinei pentru manipularea pandemiei coronavirusului, transmite Al Jazeera. Tot duminica, secretarul american de stat Mike Pompeo a sustinut…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de epidemie, transmite Reuters, conform news.ro.Inasprirea…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundara in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de pandemie, transmite Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca este prea devreme sa se discute despre consecinte pentru China cu privire la ceea ce responsabilii americani considera ca ar fi lentoarea cu care Beijingul a semnalat amploarea crizei coronavirusului in China, informeaza Reuters. SUA au…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP.