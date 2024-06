Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza ar putea izola Taiwanul, i-ar putea paraliza economia si ar putea face ca insula democratica sa cedeze in fata vointei Partidului Comunist de la Beijing fara sa traga vreun foc de arma, avertizeaza un important think tank intr-o analiza pentru CNN.

- Beijingul spune ca exercițiile in curs de desfașurare din jurul Taiwanului testeaza capacitatea armatei de a prelua puterea asupra insulei autoguvernate, la cateva zile dupa ce noul sau președinte a depus juramantul.

- Anunț de ultima ora de la Beijing, in contextul manevrelor in curs de desfasurare din jurul Taiwanului. ???????? ???????? Is China preparing to invade Taiwan? pic.twitter.com/7rNiEbuYVm — BRICS News (@BRICSinfo) May 24, 2024 China began military exercises around Taiwan this morning. During the maneuvers,…

- China se opune ferm majorarii semnificative a tarifelor vamale de catre SUA, a anuntat marti Ministerul Comertului de la Beijing, promitand masuri dure pentru a-si apara drepturile si interesele.

- China amenința Statele Unite cu represalii dupa ce guvernul american a decis sa impuna noi sancțiuni regimului de la Beijing, menite sa paralizeze capacitațile militare și industriale ale Rusiei prin pedepsirea companiilor chineze care ajuta Kremlinul sa obțina armament pentru razboiul sau impotriva…