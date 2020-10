Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a avertizat Washingtonul ca ar putea retine americani in China, ca reactie la inculparea de catre Departamentul de Justitie a unor cercetatori afiliati armatei chineze, potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal.

- Washingtonul a impus companiilor americane sa obțina o autorizație pentru a-și vinde tehnologiile gigantului chinez de semiconductori Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic), un nou episod din razboiul pentru dominația tehnologica dintre China și Statele Unite, a informat sâmbata…

- Beijingul a anuntat vineri ca a gonit o nava americana de razboi dintr-un arhipelag asupra caruia detine controlul, la Marea Chinei de Sud, in urma unor tiruri de rachete chineze in zona, un nou incident care intervine intr-un context foarte tensionat intre Beijing si Washington in mai multe dosare…

- SUA au responsabilitatea de a conduce in zona Pacificului si "nu vor ceda niciun centimetru" altor tari care cred ca au un sistem politic mai bun, a declarat ministrul american al apararii, Mark Esper, intr-un atac voalat la adresa Chinei. Icursul unei vizite in Hawaii, miercuri, Esper a afirmat…

- Pompeo a cerut tarilor europene sa se uneasca impotriva Partidului Comunist Chinez, despre care a afirmat ca se foloseste de forta economica pentru a-si exercita influenta in lume. ”Ce se intampla acum este Razboiul Rece 2.0. Provocarea de a rezista pericolului Partidului Comunist Chinez este in anumite…

- ​În week-end s-a adaugat și numele Twitter la lista scurta a companiilor care au discutat pentru a cumpara operațiunile din SUA ale TikTok și risca sa nu mai poata funcționa dupa 15 septembrie. Mulți spun ca este inadmisibil ce face Trump care forțeaza TikTok sa-și vânda operațiunile catre…

- Donald Trump ameninta ca este „posibil in continuare” sa ordone inchiderea altor consulate chineze in Statele Unite, dupa ce Departamentul de Stat american a somat Beijingul sa-si inchida Consulatul de la Houston, in Texas, relateaza Reuters.