China amană cu o lună examenul de bacalaureat din cauza epidemiei de COVID 19 Circa 10 milioane de elevi sunt inscrisi in medie in fiecare an la bacalaureat sau "gaokao", fiind considerat cel mai mare examen din lume. Acesta presupune un concurs, al carui rezultat determina accesul sau nu la universitate. Cei mai buni candidati ajung la cele mai prestigioase unitati. In semn de revenire treptata la normal in China, probele au fost fixate definitiv pentru datele 7 si 8 iulie, a indicat Ministerul Educatiei intr-un comunicat publicat pe site-ul sau. Aceasta decizie intervine in conditiile in care scolile si universitatile au fost inchise in aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Noul caz de contaminare locala a fost inregistrat, ca si in ziua precedenta, in orasul Wuhan (centru), considerat locul de aparitie a epidemiei la sfarsitul anului trecut, potrivit Ministerului Sanatatii, anunța Agerpres. Propagarea virusului a incetinit considerabil in China in ultimele saptamani…

- Activitatea industriala din China a scazut semnificativ in ultimele luni din cauza coronavirusului Covid-19, iar cea mai afectata regiune a fost de departe provincia Hubei. In ultimele zile, numarul de noi cazuri de coronavirus Covid-19 a scazut la mai puțin de 20 pe zi, astfel ca autoritațile au anunțat…

- La nivel national, bilantul epidemiei de Covid-19 a ajuns la 2.981 de morti si la peste 80.200 de persoane infectate, a indicat Comisia Nationala de Sanatate. Potrivit autoritatilor, 115 de cazuri noi au fost inregistrate in provincia centrala Hubei, epicentrul epidemiei, unde virusul a aparut pentru…

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a ajuns duminica la 2.442 de morti dupa anuntul altor 97 de decese, toate, cu exceptia unuia, inregistrate in provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP.Cele mai multe dintre decesele nou anuntate au fost…

- Ultimul bilanț de vineri dimineața al victimelor coronavirusului in China continentala ingrijoreaza nu doar autoritațile de la Beijing. Cu cele alte 116 decese inregistrate in ultimele 24 de ore, numarul morților in provincia Hubei a ajuns la 1483, iar cel al contaminatilor la nivelul Chinei continentale…

- ​Peste 1.700 de cadre medicale din China au fost infectate cu noul tip de coronavirus, iar șase medici și asistenți au murit, potrivit unui bilant anuntat vineri de guvern, care subliniaza riscurile care apar în spitalele coplesite de epidemie, potrivit AFP. Anuntul vine la o saptamâna de…

- Epidemia de coronavirus l-a atins și pe un concetațean de-al nostru. Primul roman confrimat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus se afla pe vasul de croaziera aflat in carantina in Japonia.