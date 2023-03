China ”alimentează flăcările războiului” în Ucraina Joi, 2 martie, China a acuzat SUA ca ”alimenteaza flacarile razboiului” prin intermediul ”trimiterii de arme letale in Ucraina”, dupa ce secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a apreciat ca gigantul asiatic ”nu poate prezenta propuneri de pace cata vreme atata focul aprins de Rusi”, transmite EFE și Agerpres. Purtatoarea de cuvant a MAE chinez, Mao Ning, a exprimat in cadrul unei conferințe de presa zilnica a ministerului ”opozitia ferma” a Chinei fata de declaratiile lui Blinken, despre care a apreciat ca ”disemineaza dezinformari”. ”China a pastrat mereu o atitudine obiectiva si justa, si… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

