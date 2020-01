China, care in urma cu un deceniu inca era dependenta de importurile de arme, este acum al doilea cel mai mare producator de armament, potrivit unui raport al Institutului de Cercetare privind Pacea Internationala de la Stockholm (SIPRI), publicat luni si citat de France Presse.



Tara, ale carei date raman greu de accesat, este in fata Rusiei, aflata pe locul trei, dar ramane in urma Statelor Unite.



Opacitatea din jurul "cifrelor de vanzari de arme ale companiilor chineze continua sa impiedice o intelegere deplina" a industriei din tara, avertizeaza SIPRI in raportul sau.

…