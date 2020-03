Stiri pe aceeasi tema

- Transavia, una dintre cele mai reputate afaceri de familie din Romania și liderul pieței de carne de pasare din Romania se implica in sprijinirea autoritaților de a lupta cu epidemia de coronavirus...

- Ultimele șase cazuri de coronavirus depistate in Hunedoara au fost infectate de o femeie care nu a respectat izolarea la domiciliu. Trei dintre cele șase persoane sunt cadre medicale. Tanara de 26 de ani a raspandit Covid-19 in mai multe spitale din Petroșani și Hunedoara.

- Cererea de bilete de avion a scazut la nivel mondial, in contextul extinderii epidemiei de coronavirus. Legislația europeana obliga insa companiile aeriene care opereaza in Europa sa foloseasca 80% din rutele pe care le-au cerut, altfel risca sa le piarda. Astfel, unele companii aeriene sunt nevoite…

- Infecția cu Coronavirus a ajuns in 111 țari, cele mai afectate fiind China, Coreea de Sud, Iran și Italia, statul european in care epidemia s-a raspandit cel mai mult. Multe gradinițe și școli sunt inchise, o serie de companii aeriene au anulat zboruri...

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Coronavirus este cea mai grava urgenta sanitara care a lovit China de la fondarea regimului comunist in 1949, a marturisit, duminica, liderul de la Beijing, Xi Jinping, citat de AFP. Mai mult, președintele...

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, potrivit Agerpres.Epidemia…

- Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna. Autoritatile din China au demarat vineri constructia primului spital pentru pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Lucrarile de constructie urmeaza sa se încheie la data de 3 februarie.…