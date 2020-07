Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat miercuri ca a fost fortata de SUA sa-si inchida consulatul din Houston, decizie calificata de Beijing drept o "provocare", relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. "Este vorba de o provocare politica lansata unilateral de partea americana, care incalca grav dreptul international",…

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra economica 11 intreprinderi chineze implicate, acuza Washingtonul, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Bijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceasta…

- China a anunțat impunerea de sancțiuni asupra unor politicieni ai Partidului Republican din Statele Unite dupa ce Washingtonul a anunțat masuri împotriva oficialilor chinezi acuzați de încalcarea drepturilor omului și abuzuri împotriva minoritații uigure din provincia Xinjiang, relateaza…

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra “riscului crescut de detentie arbitrara” in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA, conform Agerpres. Americanii din China “pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive…

- Autoritatile medicale din China au raportat opt noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, in capitala tarii, Beijing, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.In intervalul precedent fusesera raportate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dintre cele opt cazuri noi, doar…

- Departamentul de Comerț al Statelor Unite a anunțat vineri ca va adauga 33 de companii și alte instituții chineze pe lista neagra datorita încalcarii drepturilor omului și pentru a raspunde îngrijorarilor legate de dezvoltarea armelor de distrugere în masa și a altor activitați militare,…